MM Stoica, anunț despre Florin Tănase: ”Patronul a vorbit cu mai mulţi impresari!”

MM Stoica a vorbit despre situația actuală a lui Florin Tănase. Pentru decarul de la FCSB au fost mai multe oferte, dar Gigi Becali nu a fost mulțumit de suma pe care o putea încasa. Oficialul echipei a detaliat situația actuală a lui Tănase.

”Patronul a vorbit cu mai mulţi impresari!”

”Dacă cineva îi plăteşte clauza, poate să plece oricând. Chiar nu ştiu ce se întâmplă. Patronul a vorbit cu mai mulţi impresari. Pleacă Tănase, avem 3 de milioane de euro în cont, nu pleacă Tănase avem golgheterul ultimelor două ediţii din Liga 1. (n.r. Îşi permite FCSB să-l lase pe Tănase să plece?) Îşi permite să ia 3 milioane”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

”Sper să fie Dică, echipa asta poate elimina Saburtalo. Ne trebuie puţină încredere. Avem aceeaşi echipă de anul trecut şi a făcut cel mai bun parcurs din play-off, nimeni n-a făcut punctele noastre.

În toate cele trei meciuri am fost conduşi, nu doar că nu am reuşit să marcăm. Cineva trebuie să le redea încrederea, aşa cum jucau acum trei luni. Cine o să fie antrenor trebuie să accepte să lucreze cu Neubert.

În seara asta aflăm dacă vine sau nu. Sper să accepte de data asta. În vara trecută a avut oferta pe masă. A refuzat atunci, a zis că nu poate pleca de lângă Mirel. A făcut un gest frumos pentru Mirel, dar nu şi pentru cariera lui. Sper să vină. E ultimul antrenor cu care am avut performanţe în Europa ieşite din comun.

Cu Dică nu doar am eliminat Viktoria Plzen, cu Dică am făcut 0-0 cu Sporting la Lisabona, aveam şanse de calificre în Champions League în grupe. Tot cu Dică am bătut Lazio la Bucureşti. Sper să iasă sub scut de la discuţiile cu Gigi Becali”, a spus MM Stoica.