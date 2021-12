MM Stoica, impresionat de un antrenor român: „E foarte bun, adică e un tip analitic. Îmi place foarte mult!”

Managerul general al celor de la FCSB a povestit că a purtat o discuție cu Adrian Ursea, tehnicianul care se află pe lista FRF pentru înlocuirea lui Mirel Rădoi!

Antrenorul în vârstă de 54 de ani este liber de angajament în momentul de față, după despărțirea de gruparea franceză Nice și reprezintă o variantă total neașteptată pentru postul de selecționer. Ursea se numără printre cele 10 nume de pe lista Comisiei Tehnice a Federației Române de Fotbal, iar MM Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Oficialul FCSB-ului a dezvăluit că a luat legătura cu Ursea în urmă cu câțiva ani, pentru a-l întreba despre niște fotbaliști din Elveția. MM a mărturisit că a rămas surprins de cât de bine informat era antrenorul și a declarat că tehnicianul este unul pe placul său.

”Cu Ursea am vorbit acum câţiva ani, când l-am întrebat de nişte jucători din Elvetia şi mi-a făcut o propunere care m-a şocat, în sensul pozitv.

E foarte bun, adică e un tip analitic, îmi place foarte mult. Nu ştiu dacă sunt şanse ca el să ajungă selecţioner, nu are experienţă nici el, chiar dacă are o vârstă înaintată faţă de Adrian Mutu (n.r. Adrian Ursea are 54 de ani, Adi Mutu – 42 de ani)”, a povestit Mihai Stoica pentru Telekom Sport.