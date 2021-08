MM Stoica, ironii la adresa celor de la CSA: „Cine e Steaua? Clar că noi suntem!”

Managerul general al FCSB-ului nu i-a uitat nici pe rivalii din Ghencea, astfel că a ținut să îi „înțepe” pe aceștia în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe contul oficial al clubului!

După ce a dezvăluit că i-a cerut lui Valeriu Argăseală să mai facă o nouă solicitare pentru ca elevii lui Edi Iordănescu să joace în Ghencea, MM Stoica a vorbit și despre numărul de suporteri prezenți la meciurile celor două formații. Oficialul FCSB-ului consideră că acolo unde sunt fani mai mulți se află și adevărata echipă, spunând că gruparea din Liga 1 este în mod cert continuatoarea clubului Steaua București.

„Echipa Armatei a jucat în complexul Ghencea cu 700 de spectatori. Noi în același weekend am jucat cu Rapid și au fost 40.000 de spectatori. Întrebarea este: cine e Steaua? Clar că noi suntem Steaua.

Eu am monitorizat mereu. Tot ce înseamnă derby și cupe europene la noi, jumătate din numărul spectatorilor era reprezentat de cei din provincie. Cu Sepsi am jucat fără cei din provincie și am fost 7.500.

Deci FCSB e Steaua, indiferent de ce spun instanțele. Toată lumea a realizat că jucând meci de meci pe prima scenă nu poate veni o altă echipă în locul nostru. Și la Rapid e o discuție, dar eu zic că Rapid e Rapid. Unde sunt suporterii acolo e Rapidul, iar suporterii sunt cu echipa lui Miță Iosif și Daniel Niculae”, a declarat Mihai Stoica pe contul oficial de Facebook al celor de la FCSB.