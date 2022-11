MM Stoica nu a fost mulțumit de ce a văzut în zona Golfului: ”Nu mi-a plăcut deloc!”

Campionatul Mondial din Qatar va începe duminică.

MM Stoica susține că nu a fost în Qatar, dar a ajuns în Emiratele Arabe Unite.

Oficialul FCSB susține că nu i-a plăcut ce a văzut în zona Golfului, dar a fost impresionat de cât de repede se construiau clădirile.

”Eu am fost o singură dată în… în Qatar nu am fost, dar am fost o dată în Emiratele Unite, o singură dată. Am stat în Dubai o singură dată, nu o să calc în viaţa mea pe acolo, doar dacă sunt obligat să ajung acolo prin ştiu eu… nu ştiu cum aş putea să fiu obligat.

(n.r. dacă club vine şi zice că are o ofertă) Mai degrabă m-aş aştepta la vreo televiziune de acolo să spună <<am auzit că… deşi eşti puţin cam turbulent>>.

Nu mi-a plăcut deloc, dar ce am văzut şi singura chestie remarcabilă cu care am venit în cap e că de la geamul etajului 13 sau 14, la care stăteam, vedeam cum se ridică o construcţie, cu muncitori, într-adevăr, din Pakistan sau Nepal.

Vedeam cum se ridică, două-trei etaje pe zi, era ceva ieşit din comun, aia chiar era o atracţie. Că or fi condiţiile proaste, oamenii se duc acolo, ce să faci?”, a declarat MM Stoica, la Orange Sport.