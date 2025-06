MM Stoica nu s-a abținut când a venit vorba de Rațiu: ”Cred că toată tevatura asta creată de nu ştiu ce site-fantomă că îl vrea Barcelona!”

România s-a impus în fața celor din Cipru, scor 2-0, în preliminariile Campionatului Mondial.

Pentru acest meci, Mircea Lucescu a decis să îl pună căpitan pe Andrei Rațiu.

Rațiu a fost în centrul atenției, după sezonul foarte bun pe care l-a avut în La Liga.

MM Stoica nu a a comentat evoluția internaționalului român și nu a părut deloc mulțumit de modul cum s-a prezentat la națională fundașul român.

”În opinia mea, continuă evoluţiile foarte slabe ale noului căpitan de echipă. Nu mi-a plăcut deloc. Bicicleta aia la limita careului advers a fost aşa… cireaşa de pe tort.

Nu-mi plac deloc evoluţiile lui la echipa naţională, nu-mi place schimbarea lui de atitudine, am văzut că vrea să dea cu capul în gură coechipierilor în Spania, l-a certat pe Miculescu, dar nu înţeleg de ce. Dar nu e pe un drum bun.

Cred că toată tevatura asta creată de nu ştiu ce site-fantomă, că îl vrea Barcelona, că îl vrea… toată lumea cred că-l voia la un moment dat. Am citit apoi undeva că, până la urmă, de unde se băteau cluburile mari să plătească o clauză de 25 de milioane, ar putea ajunge la Villarreal pe 7 milioane, acolo unde a fost şi nu a fost folosit ani de zile.

Ideea e că 25 de milioane nu este o sumă imensă pentru un fotbalist pe care unii îl văd cel mai mare fundaş dreapta din Europa. Eu nu-l văd deloc.

Are nişte calităţi remarcabile, dar are foarte mari probleme defensiv şi foarte mari probleme de atitudine sau de interpretare a jocului.

Vrea să facă diferenţa în orice zonă a terenului se află şi nu cred că asta i se cere în primul rând. Să-şi facă treaba de fundaş, iar apoi dacă aduce şi aport ofensiv, e foarte bine.

Are picior bun, are viteză extraordinară, are fizic foarte frumos, dar nu cred că la momentul ăsta joacă ce trebuie să joace un fundaş serios, titular în Primera”, a declarat Stoica, la Prima Sport.