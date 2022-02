MM Stoica surprinde: „Atalanta nu își permite să cumpere jucători de la FCSB!”

Managerul general al roș-albaștrilor a vorbit despre posibilitatea ca fotbaliști precum Octavian Popescu sau Ianis Stoica să facă pasul la Atalanta, în Serie A!

Formația din Bergamo l-a achiziționat zilele trecute pe Valentin Mihăilă, de la Parma. Atalanta ar urma să plătească în vara acestui an 8 milioane de euro, plus anumite bonusuri de performanță, în schimbul atacantului român. Cu toate acestea însă, MM Stoica crede că jucătorii de perspectivă de la FCSB nu ar putea ajunge sub comanda lui Gian Pierro Gasperini, dintr-un motiv foarte simplu.

Oficialul bucureștenilor crede că Atalanta nu și-ar putea permite transferuri precum cele ale lui Octavian Popescu sau Ianis Stoica, fotbaliști de pe urma cărora Gigi Becali speră să obțină sume importante. Mai mult, MM a mărturisit că FCSB nu se grăbește să îi vândă pe cei doi, mai ales că echipa nu se confruntă cu probleme de ordin financiar.

„Atalanta nu mai e echipa de acum câțiva ani, iar prețul pe care Gigi îl cere pentru Tavi și Ianis Stoica e prea mare. Atalanta nu își permite să plătească atât. Doar un club mare poate risca sumele cerute de Gigi Becali pentru acești jucători tineri. În plus, noi nu suntem în situația să vindem pentru a supraviețui. Vrem să facem o echipă bună, cu jucători români. Și suntem în grafic”, a declarat Mihai Stoica pentru Telekom Sport.