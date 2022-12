Momentul când un patron s-a băgat peste Panduru: ”Eu nu mai stau pe bancă, mă duc acasă şi stai tu pe bancă!”

Basarab Panduru a rememorat un moment din urmă cu câțiva ani în care un patron a încercat să intervină și să îi dea indicații cu privire la deciziile pe care trebuia sa le ia din postura de antrenor al echipei de fotbal.

El a spus că a procedat cum a considerat, iar apoi nu au mai apărut situații similare.

”Eu am avut o situaţie. Nu mai ştiu cât am antrenat… 60+70 de meciuri. Ceva de genul ăsta. În diferiţi ani. Eu am avut o situaţie din asta. M-am întâlnit şi trebuia să joc un meci. Nu voiam să mă întâlnesc.

Aşa sunt eu. Înainte de meci nu vreau să văd pe nimeni. Eu voiam să fiu cu ale mele. Nu aveam treabă, aveam nişte lucruri ale mele. Vine după mine patronul şi am simţit că ceva nu e în regulă.

A venit la mine şi m-a întrebat cum joc. După a zis nu, că trebuie să îl bagi pe ăla, că altul. Îi zic, bă, foarte bine. Trebuie celălalt? Eu nu mai stau pe bancă, mă duc acasă, îl bagi tu pe celălalt şi stai tu pe bancă. Faci cum vrei.

Până la urmă a făcut cum am crezut eu că e bine. Eu îţi spun cum a fost acum. Ulterior nu s-a mai întâmplat”, a spus Basarab Panduru, la Orange Sport.