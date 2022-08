Momentul în care Dănuț Lupu l-a pedepsit pe Adrian Mutu: ”Era animal. Nici nu puteai să pui mâna pe el”.

Adrian Mutu și-a amintit amuzat de momentul în care l-a supărat pe Dănuț Lupu, în perioada când ambii erau pe teren. Mutu juca pentru FC Argeș, iar Lupu, pentru Rapid. De asemenea, Mutu a recunoscut calitățile fotbalistice ale lui Lupu și l-a caracterizat ca fiind ”un animal”.

„Când eram pe teren, nu țineam cont de nimeni și nici de vârstă, aveam tupeu. Știi povestea cu Dănuț Lupu? Pe vremea aia, la Pitești, venise Iulian Chiriță, fost căpitan la Rapid.

Și venea Rapidul să joace cu noi la Pitești. Și Lupu era la Rapid. Și Chiriță zice: ‘Băi, ca să-l enervezi pe Lupu, trebuie să-i vorbești urât, să-l înjuri, că altfel ne face Lupu varză’.

Și zic: ‘Cum, mă, m-ați găsit pe mine?’ Silviu Dumitrescu îmi spune să-l marchez pe Dănuț Lupu. Și am zis: ‘Cum să- marchez eu? El e număr 10 și eu cam la fel’.

Îți dai seama că, fizic, când era jucător, era animal. Nici nu puteai să pui mâna pe el, nici nu aveai cum să-l dai jos, era mare, te și dribla.

Și am încercat eu să-i iau mingea, nu am putut pentru că era și foarte tehnic. Și am început să-i vorbesc urât. Se uita așa la mine, până când l-am enervat. Și l-am scos și din mână, o luase și personal: ‘Ieși, mă!'”, a spus Adrian Mutu, la Digi Sport Special.

„Joc meciul ăla binișor, iar a doua zi, nea Puiu Iordănescu convoacă lotul de divizionară, să plecăm în Argentina. Când mă uit eu acolo, văd Dănuț Lupu și Adrian Mutu. Zic: ‘Mamă, cum mă duc eu acum la lot?’

Când am ajuns la lot, mi-aduc aminte că mă așteptau Lupu și Lăcătuș. Am început eu: ‘băi, nea Dane, stai, c-o fi, c-o păți, că știi că n-am vrut, știi că Iulian Chiriță’. Am început să dau vina pe toți.

Noi plecam în Argentina și plecam la Londra și apoi la Buenos Aires. Și făceam vreo 15 ore. Și s-a pus el cu Lăcă pe asta. Mi-au lăsat 4 scaune libere și zice: ‘Băi, ca să te iert, ne pui în pahare până la Buenos Aires’.

Am stat nu știu câte ore, dar nu am mai rezistat, pentru că stăteam cu sticla de Cola și el striga: ‘Mutule!’ Și eu, hap! le puneam.

Și după câteva ore, i-am zis lui Lăcătuș: ‘Nea Marius, gata, nu mai pot! Vezi că, peste câțiva ani, o să-mi ceri matale tricoul. Nu mai pot, lăsați-mă în pace’.

După aia, când am ajuns să joc în Italia, primesc un telefon de la Lăcătuș: ‘băi, să-mi dai tricoul!’ Eu le puneam Cola, dar nu știu ce beau ei pe acolo. Eu completam”, a conchis Adrian Mutu.