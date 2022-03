Momentul în care Gigi Becali va renunța la FCSB. Retragerea la mănăstire, singura variantă agreată de afacerist

Gigi Becali a anunțat în mai multe rânduri că vrea să se dea deoparte de la FCSB, dar continuă să fie finanțatorul echipei și în momentul de față.

Formația bucureșteană a pierdut cu FC Argeș și a rămas la 14 puncte în spatele liderului CFR Cluj, o distanță pe care greu de crezut că aceasta o va putea recupera. Gruparea roș-albastră nu a mai cucerit titlul din 2015.

Dinu Gheorghe, fost oficial la mai multe cluburi din Liga 1, consideră că singurul scenariu în care Gigi Becali va renunța la FCSB va fi atunci când va alege calea credinței și se va retrage la o mănăstire, în sihăstrie.

”El a făcut lucruri foarte bune în fotbalul românesc, dar are și momente în care eu nu îl înțeleg, adică nu ascultă chiar de nimeni. Această placă pe care o pune mereu: «Domne, eu am dirijat banii mei și nu am intrat în faliment ca alte echipe» este argumentul tampon care apare mereu cu el, dar nu e suficient.

Nu va renunța niciodată. Echipa asta va rămâne. Probabil dacă, într-adevăr, va merge pe drumul pe care a spus că vrea să îl aleagă, să se retragă pe drumul credinței, să își satisfacă această dorință sufletească, atunci sigur. Dar probabil că va rămâne familia. Va lăsa echipa familiei”, declarat Dinu Gheorghe, la ProSport.