Momentul pe care Bogdan Lobonț nu îl poate uita: „Când e derby, se transformă. Mi-a pus mâna în gât!”

Cariera lui Bogdan Lobonț este strâns legată de campionatul italian. Actualul selecționer al naționalei U20, a evoluat ani buni la Fiorentina și Roma, iar la ultima și-a și încheiat încheiat acttivitatea profesionistă.

Pentru Lobonț, derby-urile contra celor de la Lazio au fost mereu speciale. Chiar și când nu era trimis în teren, cel poreclit „Pisica” trăia la intensitatea duelurile care împărțeau capitala Italiei în două. La unul dintre aceste jocuri, fostul portar a ieșit șifonat după un meleu în care Ștefan Radu s-a implicat.

„Era iarnă, frig, eu cu căciula pe cap, cu guler, mi se văd doar ochii. Și, la un moment dat, Fane, cui îi pune mâna în gât? Mie! Nu am mai știut cum să reacționez. Bă, ce fac acum? Și i-am dat una peste mâna. I-am zis, Fane, ia mâna. Plecăm. Băiatul prietenului nostru comun îi spusese lui taică-su, bai, vezi că Lobby mai mai să se bată cu Fane la derby. M-a sunat după meci: băi, ce-ai făcut, te-ai bătut cu Fane la derby?

Nu, mă, nu! Păi, ce s-a întâmplat? Că mi-a spus băiatul! Zic: Nu, mă, a fost meleu ăla acolo, a venit Fane și mi-a spus mâna în gat. Dar cred că nu m-a recunoscut Fane. Eu cu fesul pe cap, cu gulerul de mi se vedeau doar ochii. Fane, când e derby, se transformă. Seara, mă sună Fane. Bă, Pisica, scuze, mă, nu te-am recunscut. Zic: stai, mă, Fane, liniștit, că știu cum faci tu! Zice: nu, că trebuie să mă calmez”, a rememorat Lobonț pentru Play Sport, cele întâmplate în urmă cu ani buni.

Fundașul lui Lazio a intrat în istoria clubului pentru care evoluează din 2008. Este jucătorul cu cele mai multe meciuri bifate în tricoul „vulturilor”. Lobonț și Ștefan Radu au fost colegi la Dinamo înainte ca cei doi să aleagă marile rivale ale Cetății Eterne. Actualul selecționer își aduce aminte cum a apărut un scurtcircuit în relația dintre cei doi.

„Am avut un clinci… nici măcar. Glumele noastre în vestiar. În 2010, când eram cu Inter la campionat. Noi am jucat finala Cupei miercuri, mi se pare, am pierdut-o cu Inter, iar Inter trebuia să joace sâmbătă cu Lazio. Practic meciul lui Inter cu Lazio era singurul în care Inter putea să se încurce. Câștigă Interul campionatul, Lazio – Roma, câștigăm noi și eu ce fac?

Vorbeam cu Radu și înainte și la meci și după meci. Îi trimit imediat mesaj lui Fane: Ooo, no!! Se supără pe mine. Am văzut că e pe cale să reînnoiască pe un an cu Lazio. E un lucru extraordinar ca un jucător român să aibă o carieră atât de lungă la o echipă, ca jucător activ. Mai e și Cristi, din 2007 la Inter”, a încheiat Lobonț.