Moruțan, supărat după ce Galatasaray a ajuns pe 10 în Turcia! Cum s-au descurcat românii la ultimul joc

Formația pregătită de Fatih Terim a terminat la egalitate, scor 1-1, împotriva celor de la Istanbul Bașakșehir, în runda cu numărul 17 din Superliga Turciei!

Galatasaray nu se regăsește în actualul sezon, iar clubul Cim Bom Bom este departe de primele locuri în ierarhie. Fără victorie în campionat de la finalul lunii octombrie, echipa românilor Moruțan și Cicâldău se află doar pe locul 10 în clasament, la 18 puncte de liderul Trabzonspor.

La partida de astăzi, Fatih Terim a început duelul cu ambii fotbaliști tricolori pe teren. Atât Moruțan, cât și Cicâldău, au evoluat pe toată durata celor 90 de minute, iar fostul mijlocaș al celor de la CSU Craiova a pasat decisiv la golul marcat de Mostafa Mohamed, în minutul 87 al confruntării.

„Am făcut un joc bun. Am jucat bine ca echipă, dar nu putem câștiga. Nu știm… Întotdeauna vreau să ajut echipa. Avem ghinion. Vrem să câștigăm următorul meci și să scăpăm de acest ghinion. Am fost foarte concentrați și dornici ca echipă în seara asta. Dacă continuăm așa, dacă jucăm cu aceeași atitudine cu siguranță vom câștiga în săptămânile următoare. Victoriile vor veni.”, a spus Moruțan, potrivit paginii de Twitter a celor de la Galatasaray.