Motivația fotbalistului care evoluează pentru echipa favorită din copilărie: „Ne așteaptă un miniretur greu”

Mihai Căpățână și-a împlinit visul de a evolua pentru Universitatea Craiova în vara lui 2020, atunci când s-a transferat în Bănie de la FC Voluntari.

Fotbalistul de 26 de ani știe că el și coechipierii săi au datoria de a face uitat parcursul din finalul anului trecut, atunci când oltenii au strâns 7 meciuri fără victorie în campionat.

„Avem de muncit. Asta ne dorim! Ne așteaptă un miniretur greu. E nevoie de multă muncă, să redevenim echipa care am fost înainte de acea serie neagră. Lucrăm mult și bine perioada asta. Sportivii se tem, în general, de această perioadă, dar e benefică.

Avem nevoie de o perioadă de acumulare, venim după o vacanță. – Tocmai de asta trebuie să muncim, ca să intrăm cum trebuie la primul meci. Nu găsim o explicație concretă pentru ceea ce s-a întâmplat pe final de an. Am analizat mult, sperăm că am reglat acum și vom redeveni o forță, cum am fost”, a declarat mijlocașul pentru Gsp.

În primul sezon la juveți a cucerit deja două trofee, aceleași pe care și le-a trecut în plamares și la Voluntari.

Am luat Cupa și Supercupa, însă în Craiova lumea vrea campionatul. Toți vor titlul! Nu s-a mai întâmplat asta de 30-31 de ani. Și noi ne dorim! E o foame imensă de trofee. Dacă ai luat ceva, anul următor ești obligat să ai cel puțin aceleași rezultate. Cred că m-am maturizat aici.

Am înțeles mai bine multe lucruri. Am înțeles presiunea, ce înseamnă să te bați pentru trofee, chiar dacă eu am luat două trofee și la Voluntari. Aici, când am luat Cupa și am mers cu ea în centrul orașului să le-o prezentăm fanilor, în fața lumii, a fost alt sentiment. Să fie piața plină de fani, să scandeze, ceva superb”, și-a adus aminte Mihai.