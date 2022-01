Motivul pentru care antrenorii evită naționala României: „Dacă aveam lotul din 90, mai refuza vreunul?”

Au trecut mai bine de două luni de când prima reprezentativă a rămas fără selecționer, iar conducătorii de la FRF au întâmpinat dificultăți serioase în negocierile cu antrenorii de până acum!

Naționala României își va desemna mâine noul selecționer, după mai multe răsturnări de situație petrecute în ultimele săptămâni. Cu toate acestea, Dănuț Lupu crede că aceste refuzuri nu au fost întâmplătoare și este de părere că tehnicienilor le este teamă să accepte propunerea din cauza valorii jucătorilor actuali. Totodată, fostul internațional a mărturisit că alegerea lui Edi Iordănescu este mult mai inspirată decât cea a lui Adrian Mutu.

(Ce ziceți de Edi Iordănescu, noul selecționer?) ”Nu zic nimic. Ce, a semnat? Păi, ieri ziceam de Boloni, de Mutu. Dacă ne aducem aminte, Oracolul (n.r. – Dumitru Dragomir) spunea că este Mutu 100%. Eu cred că toți care au fost ofertați, ar trebui să fie mândri că li s-a propus să fie antrenorii echipei naționale. Eu știu că toată lumea fuge, dar dacă aveam lotul din 90, mai refuza vreunul? Cine?

Eu spun așa: că Răzvan, până și Dan Petrescu și Hagi, nu trebuiau ofertați. Au contracte, era clar că nu aveau cum să plece. Nu l-am înțeles pe Gică (n.r. – Hagi) de ce a făcut atâta tam-tam, dacă nu putea să vină antrenor la echipa națională. Când i s-a făcut oferta, a zis că nu poate. (Despre Edi?) Vorbim despre o chestie care nu este 100%, este una probabilă. Din ce am văzut, este un antrenor care are mult mai multă experiență decât Mutu. Dacă era de ales între ei doi, era normal să fie ales Edi. Din ce am înțeles și este de admirat.. Edi a refuzat o ofertă foarte mare din Arabia Saudită. Dacă a făcut asta pentru a fi selecționer, bravo lui. Îl felicit.

Ce crezi ca poți să faci cu jucătorii într-o săptămână la națională, când te vezi o dată la 3-6 luni? Ce poți să faci cu ei? Ce poate să facă este să înțeleagă potențialul real al jucătorilor și să-i facă să dea totul.

Credeți că dacă nu ne calificăm în Liga Națiunilor va fi sfârșitul lumii? Nu se va întâmpla nimic. Eu cred că mai important este să ne calificăm la un campionat european sau mondial. Să încercăm să facem o echipă competitivă și să ne bucurăm din nou de fotbal. Nu poți să te bucuri dacă nu câștigi”, a declarat Dănuț Lupu, potrivit Digi Sport.