Motivul pentru care Boloni n-a ajuns niciodată la FCSB! Gigi Becali e sincer: „D-asta nu l-am ofertat”

Patronul roș-albaștrilor a vorbit deschis despre Ladislau Boloni și a dezvăluit că nu a venit niciodată cu o propunere pentru acesta, în ciuda faptului că îl consideră un antrenor valoros!

Tehnicianul în vârstă de 68 de ani nu a reprezentat în niciun moment un punct de atracție pentru FCSB, iar acest lucru a fost mărturisit chiar de Gigi Becali. Afaceristul din Pipera a declarat că îl apreciază pe „Loți”, din punct de vedere profesional, însă nu înțelege de ce acesta i-a dat tot timpul senzația că are ceva personal cu el. Astfel, tocmai din acest motiv, patronul nu a îndrăznit vreodată să-i propună acestuia o colaborare la clubul său.

„Niciodată nu l-am ofertat pe Boloni. Părerea mea este că e un antrenor bun, are valoare, dar nu l-am ofertat pentru că nu am avut nicio prietenie cu dânsul. A avut mereu ceva cu mine fără niciun fel de motiv, nu știu. Ca antrenor e valoros, ca om nu știu. Ce mă interesează pe mine ce face Boloni? Am văzut că vorbești cu ursul și nu te bagă în seamă. Stau să mă lupt cu morile de vânt? Să facă ce vor și la FRF”, a declarat Gigi Becali, potrivit Pro X.