Motivul pentru care Farul Constanța are un sezon sub nivelul celui trecut: „Ne-am pripit!”

Farul Constanța, campioana României, are parte de un sezon slab în comparație cu cel precedent. „Marinarii” ocupă doar poziția a 7-a, iar din cupele europene a fost eliminată încă din tururile preliminare.

Ciprian Marica, acționar la echipa dobrogeană, a explicat ce se întâmplă de fapt. Iată cum a motivat forma slabă a clubului.

„Ne-am pripit!”

„Cert e că am greșit perioada de transferuri, am greșit abordarea și astăzi cumva plătim prețul. Învățăm din ceea ce s-a întâmplat în vară și sperăm să corectăm în iarnă.

Am greșit și pentru că nu am adus jucătorii de care aveam nevoie și i-am adus târziu. Faptul că ne-am pripit, faptul că am vrut să avem anumiți jucători și am crezut că putem să-i valorificăm noi mai bine decât ceilalți.”, a declarat Ciprian Marica, potrivit Fanatik.