Motivul pentru care Leo Strizu nu a mers în cantonamentul FCSB-ului: ”Vorbesc serios!”

Leo Strizu nu a mers în cantonamentul FCSB-ului.

MM Stoica a dezvăluit motivul pentru care omul cu licența PRO de la echipă nu a mers în Turcia.

”Din informaţiile mele, se pare că programul, strategia elaborată de Strizu va avea sorţi de izbândă şi e posibil să continuăm cu el. Vedem la finalul cantonamentului”, a declarat MM Stoica pentru Orange Sport.

„(n.r. – dacă l-ar fi luat pe Strizu în cantonament) Nu. Are probleme, iar aici vorbesc foarte serios. Are părinţii bolnavi. Doar în cadru organizat au voie cei de la noi să vorbească cu presa şi el a vorbit. Mi-a zis că nu avea de unde să ştie, că nu avea numărul şi că are părinţii bolnavi şi trebuia să răspundă la telefon, având părinţii bolnavi. A încălcat regulamentul de ordine interioară, poate nu va fi pedepsit drastic”, a adăugat expertul Orange Sport.