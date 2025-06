Motivul pentru care Mihai Stoica la un pas de sinucidere! „Am vrut să îmi iau viața”

Povestea Teodorei Stoica, fiica lui Mihai Stoica, este una cu adevărat inspirațională. Aceasta a fost grav bolnavă și nu avea speranțe de a trăi, dar cumva, Teodora s-a recuperat miraculos, iar acum este un adevărat influencer în ceea ce privește un stil de viață cu adevărat sănătos.

Mihai Stoica, doborât de probleme de sănătate ale Teodorei

Mihai Stoica a trecut prin momente cumplite și a fost pe punctul de a-și pierde fata, care a avut grave probleme de sănătate și căreia medicii nu-i dădeau șanse de a izbăvi boala.

Într-un mod oarecum ireal, aceasta a trecut peste momentul greu din viața ei, iar acum trăiește orice moment la maxim și este prezentă meci de meci la disputele pe care FCSB le joacă „acasă”.

Oficialul campioanei României a povestit în cadrul unui podcast despre cât de mult l-a afectat vestea că Teodora ar putea muri, dar și care a fost salvarea lui în momentul în care nu mai simțea nevoia de a trăi.

„Totul s-a transformat, pentru că suntem oameni noi, mult mai fericiți, care știu să aprecieze absolut orice. Simplul fapt că te trezești te face să îi mulțumești lui Dumnezeu.

Eu am ajuns dintr-un hater și un om care obișnuia să-i ia peste picior pe cei credincioși, pe cei practicanți, într-un practicant. Nu-mi vine să cred.

(n. r. dacă în vindecarea Teodorei a fost și miracol) Nu cred, sunt sigur. Asta au confirmat medici care au văzut tomografile făcute la interval de 6 luni, spuneau că nu se poate să fie aceeași plămâni.

Bradul acela împodobit și cu multe circuite electrice, scoți tot și îl lași gol. La ea așa s-a întâmplat. Plămânii care erau compromiși, erau curați după 6 luni. Dumnezeu chiar a vrut să ne întoarcă”.

Mihai Stoica: „Mi se părea mult prea grea încercarea pentru mine”

„În zilele în care eu eram căzut, când îmi negociam viața, voiam să nu mai trăiesc pentru că mi se părea mult prea grea încercarea pentru mine și că nu pot să o duc, în zilele alea l-am cunoscut (n. r. pe duhovnic) și mi-a luat toată greutatea de pe umeri.

Am ajuns cu Gigi la schit, am stat la prima slujbă în București, fusesem pe Sfântul Munte.. Dar am stat la slujba din ajunul Bobotezei, 2020, 5 ianuarie și m-a atras mult persoana preotului pe care Alexandru Tudor, fostul arbitru, când a văzut disperarea mea și eu nu eram om atunci. Mi-a zis: ‘Vrei să vorbești?’ I-am zis da, să-mi găsească pe cineva..

L-a sunat pe părintele Arsenie. Am plecat spre Darvari, am luat-o pe Victoriei și era o procesiune, eu nu întârzii niciodată sau dacă se întâmplă ceva dau telefonul. Am sunat și am spus să mă ierte, nu am cum..

Am reușit până la urmă și am ajuns.. Atunci mi-a zis că nu e vina mea. I-am zis: ‘Părinte, toate păcatele pe care le-am făcut au condus la situația asta, eu nu mai pot să trăiesc, fata mea să pătimească din cauza mea?’.

‘Va fi bine, dar nu e din cauza ta’. Am început să respir normal, după care, pe 30 ianuarie a venit prima veste bună și după toate veștile bune au venit în mari sărbători. De atunci nu lipsesc în nicio duminică.. Și în Turcia am fost la biserică”, a spus Mihai Stoica, în cadrul Podcastului ”Fain și Simplu”, cu Mihai Morar.