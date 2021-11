Motivul retragerii lui Tătărușanu de la echipa națională: „O să spun asta și o să mă opresc aici!”

Goalkeeper-ul celor de la AC Milan a decis să se retragă la doar 34 de ani de la echipa națională a României!

Meciul României contra Irlandei de Nord, încheiat 1-1, la Belfast, în grupa din Liga Națiunilor din anul 2020, a fost ultimul pentru Ciprian Tătărușanu între buturile naționalei. Actualul goalkeeper al italienilor de la AC Milan a decis să se retragă invocând motivul că este vremea și altor portari să iasă la rampă în tricoul „tricolor”.

La aproape un an după ce a decis să ia o hotărâre radicală asupra carierei sale, fostul internațional, Ion Ovidiu Sabău, a explicat hotărârea portarului „rossonerilor”. Sabău consideră că atmosfera din vestiarul echipei naționale nu mai era una prielnică pentru Tătărușanu, care nu se mai regăsea printre jucătorii chemați de către Mirel Rădoi la lot.

„O să spun asta și o să mă opresc aici, fiindcă așa e firesc. Tătărușanu s-a retras de la națională fiindcă nu se mai regăsea deloc în ceea ce vedea. Atmosfera nu mai era extraordinară în vestiar, nu mai erau jucătorii cu care se obișnuise. Pur și simplu nu se mai regăsea și de aia a ales să nu mai continue„, a spus Sabău la Look Sport.

Tătărușanu recunoaște: „A fost ciudat, dar am luat cea mai bună decizie!”

„A fost ciudat… trebuie să recunosc… Dar am luat cea mai bună decizie. Sunt multe lucruri care îmi lipsesc, dar primul care îmi vine în minte e legat de sala de masaj de la Mogoșoaia. Seara ne strângeam acolo, era o atmosferă destinsă. Era mereu voie bună, înainte de culcare, după antrenamente… Gândul nu mi-a venit pentru că m-am adaptat mental deciziei pe care am luat-o. Dar recunosc ceva.. Am visat de câteva ori că mă aflu la echipa națională… Dar și în vis eram conștient că m-am retras.” spunea în această vară Tătărușanu, potrivit Play Sport.