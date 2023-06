Mourinho spune că vrea să rămână la AS Roma

Antrenorul echipei AS Roma, portughezul Jose Mourinho, al cărui nume este vehiculat pentru a prelua mai multe cluburi din Europa, printre care şi Paris Saint-Germain, a dat asigurări, miercuri, că vrea să rămână la formaţia romană, afirmând totodată că se simte „obosit” după înfrângerea suferită în finala Europa League în faţa Sevillei FC (1-4), informează AFP.

„Vreau să rămân, dar jucătorii mei merită mai mult, eu merit mai mult. Eu nu mai vreau să mă lupt pentru asta. M-am săturat să fiu antrenor, comunicator, purtător de cuvânt al clubului”, a declarat Mourinho la conferinţa de presă de după meci, adăugând totodată că vrea să „rămână, dar în condiţii mai bune pentru a putea da tot ce este mai bun din mine”.

Întrebat despre viitorul său, Mourinho, marcat de prima sa înfrângere într-o finală europeană, a afirmat că nu a avut niciun contact în Europa.

„Viitorul meu? Eu sunt serios. Am spus acum câteva luni că dacă voi avea contacte cu vreun club, le voi spune proprietarilor. Nu voi face nimic pe ascuns”, a răspuns tehnicianul portughez pentru Sky Sport.

„Am vorbit cu clubul în decembrie, atunci când Portugalia m-a solicitat, dar până în prezent nu am discutat cu nimeni, pentru că nu există nicio echipă cu care să fi vorbit”, a mai spus el.

„În sezonul viitor nu vom juca Liga Campionilor, poate este mai bine, paradoxal, dar nu suntem pregătiţi pentru Liga Campionilor. Ne mai rămâne să ne calificăm pentru o competiţie europeană, precum Europa League”, a adăugat el.

Mourinho s-a arătat, în schimb, foarte mândru de jucătorii săi pentru prestaţia lor din meciul cu Sevilla FC.

„Poţi să pierzi un meci, dar niciodată profesionalismul. Am câştigat cinci finale şi am pierdut-o pe asta, dar niciodată nu am fost mai mândru ca în seara aceasta. Băieţii au dat totul”, a conchis Mourinho, adăugând că „arbitrajul a fost injust”.

Sevilla FC a cucerit trofeul Europa League la fotbal după ce a învins-o pe AS Roma cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, miercuri seara, în finala desfăşurată la Budapesta, în care scorul a fost egal, 1-1, atât după cele 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Andaluzii au câştigat competiţia (Cupa UEFA/Europa League) pentru a şaptea oară, dintre care de trei ori trofeul a fost obţinut la penalty-uri (2007, 2014, 2023).

AS Roma rămâne cu performanţa de a fi jucat o finală europeană pentru al doilea an consecutiv, după ce anul trecut a câştigat prima ediţie a Europa Conference League.

Giallorossi au reuşit să marcheze primii în finala de la Budapesta, prin Paulo Dybala (35), dar Sevilla a fost echipa care a dominat jocul, reuşind egalarea prin autogolul lui Gianluca Mancini (55).

La loviturile de departajare, Mancini şi Ibanez au ratat, portarul marocan Bounou apărând şuturile lor, iar Lucas Ocampos, Erik Lamela, Ivan Rakitic şi Gonzalo Montiel au transformat pentru iberici, iar Bryan Cristante a marcat golul italienilor. Campionul mondial Montiel a înscris după ce iniţial Rui Patricio apărase şutul său, însă penalty-ul a fost repetat, deoarece portarul lusitan nu păstrase un picior pe linia porţii.