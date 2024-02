Muhar a răbufnit după eșecul cu Rapid: ”Nu este un rezultat corect. Am dominat!”

CFR Cluj a pierdut, sâmbătă, chiar pe teren propriu, scor 0-1, în fața celor de la Rapid, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 25-a din Superligă.

Unicul gol al meciului afost marcat în minutul 9 de fostul mijlocaș al celor de la CFR, Djokovic.

La finalul meciului, Karlo Muhar a tras mai multe concluzii.

Fotbalistul celor de la CFR susține că nu a fost un rezultat corect.

”Nu este un rezultat corect. Am dominat pe teren. Au avut contraatacuri cei de la Rapid şi au înscris un gol norocos. Am încercat să fim răbdători, nu trebuie să jucăm doar fotbal direct, am încercat să pasăm în lateral şi de acolo să avem ocazii.

Rapid a stat bine defensiv, dar noi am avut ocazii de care nu ne-am folosit. Aşa e în fotbal, dacă nu înscrii din ocaziile create, ce să mai faci? Ştim că nu ne luptăm doar cu FCSB, ci şi cu Rapid.

Nu se schimbă nimic după acest meci. Avem o mentalitate de învingător, vrem să câştigăm restul meciurilor. Echipa asta merită mai mult şi va arăta mult mai mult”, a declarat Karlo Muhar la finalul meciului din Gruia.