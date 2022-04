Multă lume îl acuză pentru stilul său, dar Neșu îl apreciază cel mai mult: „Înseamnă ceva să te bați cu Real și Barca”

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor nu s-a ferit să mărturisească faptul că va fi fanul lui Atletico Madrid în deulul cu Manchester City din sferturile Ligii Camponilor.

Miercuri seară cele două se vor întâlni în returul de pe Wanda Metropolitano, după ce în prima manșă, englezii s-au impus cu 1-0. Dacă toată lumea a acuzat stilul mult prea defensiv abordat de „Cholo” în urmă cu o săptămână pe Mihăiță Neșu acest lucru nu pare să îl deranjeze prea tare. Ba din contră, laudă performanțele obținute de argentinian pe banca madrilenilor în ultimul deceniu.

„Mâine cred că o să fiu fan Atletico Madrid. La Atletico îmi place mult Simeone, chiar dacă are stilul ăsta de care zice lumea că e urât. Dar de atâția ani, să te bați cu Real și Barcelona să ajungi în finale de Liga Campionilor, să câștigi Europa League, înseamnă ceva”, a explicat fostul jucător în studioul Digi Sport.

Dacă în privința antrenorilor, Simeone ocupă un loc de frunte în opțiunile lui Neșu, în privința fotbaliștilor pe care i-a avut ca adversari în carieră numărul 1 este Luis Suarez. Cei doi s-au duelat pe vremea când fostul fundaș era la Utrecht iar uruguayanul la Ajax.

„M-a impresionat. De câteva ori a câștigat el, de câteva ori am reușit eu să îl anihilez. Era foarte antipatic, nu știu cum să explic. Când credeai că ai scăpat de el, revenea imediat. Parcă dribla prin tine”, și-a adus aminte Mihăiță.

Cel mai mare regret al lui Neșu a fost că nu a reușit să se bată ce galaticii Realului. Spaniolii au fost adversarii roș-albaștrilor în grupele Ligii Campionilor, în seoznul 2006-2007.

”Chiar îmi spunea Oli ‘hai să te văd cum o joci cu Beckham’, dar aveam ligamentul colateral rupt. M-am chinuit, am stat cu el la sală, dar cu o săptămână înainte am avut un meci cu Alba Iulia. Am dat o pasă cu dreptul, nu știu cine m-a pus, că nu-l foloseam mai deloc, și m-am operat. Am fost cu ei la Madrid, nu eram în lot”, a mai precizat fostul fotbalist.