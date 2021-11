Mustață, reacție brutală pentru Gigi Becali: „Văd că mă amenință cu pușcăria. Mă duc singur la Poliție cu casete și cu probe”

Gheorghe Mustață a reacționat după ce Gigi Becali l-a amenințat cu închisoarea pe motiv că acesta i-ar fi instigat pe suporterii FCSB-ului să-i vandalizeze palatul.

Tot scandalul a ieșit pe fondul plecării lui Edi Iordănescu de la gruparea bucureșteană, antrenor care a câștigat simpatia fanilor vicecampioanei din Liga 1. Liderul de galerie al formației ”roș-albastre” a întors amenințarea primită de la patron și l-a avertizat, la rândul său, cu închisoarea.

”Văd că Gigi Becali mă amenință cu pușcăria. Mâine, la prima oră mă voi duce eu singur la secția 1 de Poliție cu casete și cu probe unde am fost în ziua aia. Eu o să mă duc cu probe, dar Gigi Becali are vreo probă împotriva mea? Pe cine am instigat eu? Păi, dacă vrea circ, hai să facem circ media.

Voi știți că Gigi ne chemase cu o seară înainte la el să discutăm? Am acceptat, dar apoi am aflat că el voia circ media și chemase și presa acolo, așa cum îi tot place lui. Eu sunt instigatorul numărul 1. Eu fac schimbările la Steaua, eu fac transferurile, eu fac totul. Gigi să îi pună pe cei de la Poliție să cerceteze și cine scrie pe pereți pe la Universitate. Să le dea de muncă polițiștilor”, a declarat Mustață, pentru ProSport.