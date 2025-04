Ultimul meci al etapei cu numărul 4 din play-off s-a terminat cu un meci egal, între CFR Cluj și Rapid, scor 1-1. Elevii lui Marius Șumudică puteau obține toate punctele pe final, însă șutul expediat de Christensen a fost parat de către Hindrich. Care a fost mutarea tactică prin care „Șumi” l-a surprins pe Dan Petrescu.

Mutarea tactică prin care Marius Șumudică l-a surprins pe Dan Petrescu: „Îmi place să risc. Mi-e foarte greu să schimb post pe post”

Marius Șumudică a dezvăluit că mutarea sa de la pauză, atunci când l-a băgat pe Koljic în locul lui Ademo, a fost extrem de inspirată, Rapid reușind să arate diferit în actul secund.

Antrenorul a recunoscut că a făcut acest lucru pentru a-i da mai multă libertate lui Christensen, mijlocașul norvegian putând chiar să aducă toate punctele în Giulești.

„Am făcut o a doua repriză extraordinară, după o prima repriză foarte slavă, după care am intervenit la pauză, când am scos un mijlocaș și am băgat un atacant. Acum vreo șase ani eu am fost declarat unul dintre cei mai buni antrenori din Europa.

Mă refer aici la rezultatele care veneau în urma unor schimbări, și aici mă refer la jucătorii care intrau, eram într-un clasament, cred că în primii trei, la jucătorii care intrau și care își aduceau aportul printr-o pasă decisivă sau printr-un gol marcat. Se făcea un clasament și am fost în primii trei.