Mutu, despre Tachtsidis: „Eu am goluri câte meciuri are el în Italia”

Adrian Mutu, fostul antrenor al clujenilor, a vorbit despre Panagiotis Tachtsidis, cel care l-a acuzat pe „Briliant” de lipsă de caracter.

„Nu m-a deranjat ce a zis, m-a deranjat că nu mi-a zis numele, a zis «this guy» (n.r. – acest tip, în engleză). Eu am goluri câte meciuri are el în Italia. Îmi aduc aminte cum a făcut când am venit: «Il Fenomeno, Il Fenomeno!». El e obraznic, nu are minte. Când te cerți cu cineva care e obraznic, tot tu ieși rău.

El are o viață extrasportivă foarte haotică. E și vina clubului, care știa foarte bine ce face el. Eu am discutat cu cei de la club și le-am zis că e o lipsă de respect a lor față de mine. Să lăsăm să treacă așa o declarație de genul acesta. Eu sunt o legendă, am făcut și eu ceva. Sunt golgheterul all-time al naționalei, alături de Gică Hagi. Iar tu, club, să-i permiți?

E vina lor, a celor de la club, că l-au acoperit. Eu știu ce a făcut el în afara terenului, îmi e și rușine să spun. Și ei știu foarte bine ce face el. Am vorbit cu Neluțu și nu știe despre ce face el.

Sunt unele lucruri de care mi-ar fi rușine să vorbesc. El are talent, dar nu are creier. Nu e concentrat pe fotbal. Are probleme și cu soția, divorțează. El simte că e pe ultima sută și nu va mai continua. Nu o să mai stea în România”, a declarat Mutu, la Prima Sport 1.