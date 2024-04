Mutu, verdict pentru Bergodi: ”Cu domnul Şucu am mai vorbit!”

CFR Cluj a câștigat meciul cu Rapid, scor 4-1, pe Giulești.

Daniel Bîrligea a înscris primele trei goluri, iar Cristi Manea a înscris ultimul gol.

Recent, s-a vorbit despre placarea italianului de la echipă.

Adi Mutu consideră că Bergodi nu ar trebui să plece.

”Cu domnul Şucu am mai vorbit, da. Dar în ultimul timp, în ultimele 3 săptămâni, nu am mai vorbit. Cred că şi el e supărat, are altele pe cap. Nu vreau să pun presiune pe nimeni, nu mă gândesc la nimic. Nu mă gândesc în momentul ăsta la Rapid. Am nevoie de altceva, am nevoie să mă relaxez.

Mai e o lună din campionat. Şi nu cred că ar fi inteligent din partea Rapidului să schimbe antrenorul. De ce? Ce se poate întâmpla? Nici nu ştiu cine ar accepta să vină. E un risc, da. E posibil să ai 7 înfrângeri. Nici nu începi anul şi deja eşti dat afară”, a declarat Adrian Mutu la Fanatik.