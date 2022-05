„N-am niciun dubiu în privința calităților lui!”. Cine este atacantul pe care Kevin de Bruyne îl consideră cel mai bun și îl vrea drept coleg!

Unul dintre cei mai talentați și buni mijlocași ai lumii, Kevin de Bruyne, a vorbit despre atacantul pe care îl apreciază. Deși Manchester City nu mai dispune de multe variante cu rolul de vârf veritabil, mijlocașul belgian este impresionat de unul dintre colegii săi.

Cu toate că, zvonul că Erling Haaland ar ajunge din vară la Manchester City este tot mai răspândit, Kevin de Bruyne nu a uitat de colegul său, atacantul Gabriel Jesus.

„Consider că aduce un plus echipei!”

„De când a venit aici, am o relație foarte bună cu el. Cred că ne-am sincronizat pe teren de foarte multe ori. Are foarte multă energie în joc, este mereu acolo unde trebuie și ajută echipa. N-am niciun dubiu în privința calităților lui și este încă foarte tânăr. Sper să mai joc de multe ori alături de el, consider că aduce un plus echipei, o face mai bună.”, a spus Kevin de Bruyne, potrivit Goal.

Ajuns la Machester City în ianuarie 2017, Gabriel Jesus a bifat 232 de meciuri pentru gruparea engleză, a marcat 95 de goluri și a livrat 46 de assist-uri.

Potrivit Transfermarkt, cota atacantului brazilian este de 50 de milioane de euro.