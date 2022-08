Nae Constantin, reacție la adresa lui Andrei Chivulete după ce l-a eliminat: „M-a executat de la zece metri distanță, lunetist!”

Petrolul Ploiești a câștigat prima partidă de la revenirea în Liga 1. Prahovenii au învins-o în deplasare pe Universitatea Cluj (1-0).

Gicu Grozav, proaspăt revenit la Petrolul în această vară, este cel care a adus primele 3 puncte echipei prin golul său din minutul 22. Nae Constantin, antrenorul Petrolului, a fost eliminat pentru proteste, iar reacția sa nu a întârziat să apară.

„M-a executat! Eram nervos!”

„Cum așteptam, după trei meciuri în care lumea ne-a apreciat jocul și nu am reușit să luăm decât un punct, în seara asta am renunțat la spectacol și am luat punctele.

(n.r. despre cartonașul roșu încasat) N-am avut niciun meci cu arbitru, nici nu am ajuns să discut cu el, m-a executat de la zece metri distanță, lunetist. Eram nervos. Nu voiam să îi vorbesc urât, dar deja e istorie. Nu mi-a zis nimic, mi-a dat roșu și aia e. (n.r. probabil ați părăsit spațiul tehnic) Fluierase finalul primei reprize.

Sunt fericit, e prima noastră victorie în Liga 1 și e foarte importantă. Începem să ne așezăm, ușor-ușor. Ofensiv am fi putut mult mai mult, mai ales spre final. Emoțiile au făcut să nu reușim mai mult. Am avut trei meciuri în care multă lume ne-a apreciat jocul, dar nu reușeam să aducem puncte. Am spus că e momentul să aducem puncte și să facem mai puțin spectacol.

(n.r. despre meciul următor cu Rapid) Un derby de tradiție, un derby al fotbalului românesc. Fanii noștri pregătesc o coregrafie. Asta e viața antrenorului, e asumată. O să găsim o metodă să stau undeva să văd și eu jocul, probabil mă vor primi pe stadion să văd și eu meciul ăsta”, a declarat Nae Constantin, după victoria cu U Cluj.

Petrolul va juca etapa următoare pe teren propriu împotriva celor de la Rapid București.