Nae Constatin s-a enervat după partida cu CS Mioveni: ”Au fost greșeli mari la linia de fund!”

Petrolul Ploieşti a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a şaptea a Superligii. La finalul partidei, Nae Constantin și-a certat jucătorii.

”E genul de meci pe care ți-ai dori să-l câștigi, dar ne mulțumim și cu un egal. Cred că ei sunt nemulțumiți, pentru că puteau câștiga. Noi nu am meritat, la câte greșeli am făcut. Am tras un semnal de la începutul săptămânii. Nu mi-a plăcut, am intrat pe vârfuri, probabil nu am fost eu suficient de convingător înainte de meci.

Dacă ar fi să luăm ceva pozitiv, e că nu am primit gol, e al patrulea meci fără gol primit. E o bază de plecare, doar că meciuri de genul ăsta vom mai juca, dar aici, acasă trebuie să încercăm să le câștigăm, să luăm 3 puncte din meciuri de genul ăsta.

Aștept mai multe de la toți, au fost greșeli mari la linia de fund, pentru că ei au avut astfel mari ocazii. Faptul că noi nu am avut ocazii e o problemă, pentru că mingea pleacă de la construcție de jos. Sper să analizăm și să arătăm mai bine la următorul meci. Dacă nu mulțumim suporterii, îi vom pierde”, a spus Nae Constantin.