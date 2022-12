Nana Falemi a vorbit despre convocarea de la naționala Camerunului: „Am considerat că e un dar de la Dumnezeu!”

Nana Falemi, fostul fotbalist, a vorbit recent despre convocarea sa la naționala Camerunului.

Mai exact, Falemi a rememorat momentul în care a fost selecționat. Iată cum a reacționat.

„Am considerat că e un dar de la Dumnezeu!”

„A venit convocarea de la naționala Camerunului. Tata e camerunez, eu sunt jumătate camerunez, crescut în România, născut aici, dar sunt jumătate camerunez. Nici nu am mai stat pe gânduri!

Am mers direct și am considerat că e un dar de la Dumnezeu pentru toată munca pe care am depus-o până atunci. În mod normal, trebuia să merg să joc la echipa națională fără problemă.

(n.r. Cât timp ți-a luat să iei decizia?) Pe loc! Credeam că e o glumă! Astea erau glumele noastre, vezi că ești chemat la lot… Nu e stilul meu să fiu euforic, dar l-am sunat pe tata să-i spun că am primit convocarea și gata!”, a spus fostul jucător, pentru Sport.ro.