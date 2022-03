Naomi Osaka a început colaborarea cu un psiholog! Anunțul făcut de niponă

Naomi Osaka a luat decizia de a apela la un psiholog. După incidentul de la Indian Wells, dar și la aproape un an distanță de la problemele de sănătate mintală de la Roland Garros. Nipona se bucură de noua colaborare și că are numai de câștigat în.

Nipona a avut mari probleme în ultimul an, neștiind să gestioneze momentele dificile din teren, dar și din afara lui. A plâns în conferințe de presă, a avut căderi neașteptate în timpul meciurilor, dar greul pare să fi trecut.

Salvarea pentru Naomi Osaka a venit de la psiholog, ea începând să meargă regulat la ședințe după incidentul de la Indian Wells.

„Am început în sfârșit să merg la psiholog după Indian Wells. Mi-a luat aproape un an de zile să mă decid. Ea ma învățat anumite strategii de a gestiona situațiile stresante și mi-am dat seama câte beneficii îmi aduc acestea, e extrem de util. Acum sunt fericită să am oameni în jurul meu, aplic tehnicile învățate când simt anxietate: respir adânc și apă pe butonul de reset când am nevoie. Am reevaluat situația de la Indian Wells, am încercat să văd de ce am fost așa de destabilizată. Nu mai fusesem niciodată jignită astfel, dar acum mă simt pregătită să gestionez astfel de momente”, a dezvăluit Naomi Osaka, potrivit tennisworldusa.org.