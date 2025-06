Naționala a retrogradat în Liga C

În ultimele două partide pe care le dispută în Liga Națiunilor, naționala feminină a României joacă pe teren propriu împotriva Bosniei-Herțegovina, la Ovidiu, apoi încheie campania în deplasare în fața Poloniei, la Gdansk. Urmărește toate noutățile din echipa României în jurnalul de cantonament, potrivit site-ului oficial celor de la FRF.

POLONIA – ROMÂNIA 3-0

Au marcat Kamczyk 45′, Tomasiak 82′, 90′ – pen.

ECHIPELE DE START:

Polonia: 12. N. Radkiewicz – 17. K. Slowinska, 18. E. Szymczak, 4. P. Dudek, 2. M. Wiankowska – 15. M. Kokosz, 11. T. Pawollek (13. M. Brodzik 78′), 8. E. Kamczyk (20. K. Adamek 64′) – 21. P. Tomasiak, 9. E. Pajor – cpt. (14. D. Grabowska 64′), 19. N. Padilla

Rezerve: 1. K. Szemik, 22. K. Seweryn – 3. W. Zieniewicz, 5. J. Cyraniak, 6. A. Zaremba, 7. M. Mesjasz, 10. W. Zawistowska, 16. K. Jedlinska, 23. A. Zchcinska

Selecționer: Nina Patalon

ROMÂNIA: 1. A. Părăluță – 22. I. Stancu, 2. A. M. Stanciu (15. C. Botojel 60′), 6. M. Ficzay, 13. E. Gered – 8. Ș. Vătafu, 10. M. Ciolacu (19. O. Iordăchiuși 60′), 4. I. Bortan – 16. I. Bălăceanu, 20. C. Carp (5. F. Istrate 74′), 11. F. Olar – cpt.

Rezerve: 12. M. Pop-Ganea, 23. S. Câmpean – 9. G. Vasile, 18. S. Sigheartău, 17. C. Bistrian, 14. A. Herczeg, 21. A. Antal, 7. A. Borodi, 3. S. Bumbar

Selecționer: Massimo Pedrazzini