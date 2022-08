Nemulțumirea lui Gică Hagi după egalul cu Hermannstadt: ”Trebuia să câştigăm!”

Farul a remizat cu Hermannstadt, scor 0-0. Meciul a avut două goluri anulate de VAR. La finalul meciului, Gică Hagi a fost nemulțumit, deoarece și-a dorit ca echipa lui să câștige.

”Trebuia să avem maximum de puncte, dar, din anumite motive, n-au venit golurile sau victoriile. Echipa s-a exprimat bine, poate în prima repriză nu aşa bine, dar în repriza a doua am fost bine. Trebuia să câştigăm, am avut foarte multe ocazii, am adus mingea, am controlat, am construit, am dominat, dar, din păcate, am luat puţin.

Provocarea mea şi a staff-ului este să încercăm să aducem jucătorii să fie bine fizic, trebuie să facem lucrurile calculate, eu zis că suntem pe drumul bun.

Acum jucăm altfel? Toate meciurile le-am dominat, le-am controlat, noi am avut posesia, avem faze fixe, noi dictăm ritmul. Drumul pe care mergem e foarte bun, avem identitatea noastră. Am avut ocazii, singuri în faţa porţii, dar asta e”, a declarat Gică Hagi.