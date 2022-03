Nemulțumit chiar și de ziua lui: „Ca să fie o lege a compensării, trebuie să se mai greșească de vreo 10 ori în favoarea noastră”

Chindia a câștigat primul meci pe teren propriu după 10 etape, 1-0 cu UTA. Emil Săndoi, care a împlinit 57 de ani chiar în ziua meciului, a fost deranjat totuși de un aspect legat de partidă.

Ionuț Badea, tehnicianul celor de la UTA, a declarat după meci că „a existat legea compensării”, însă Emil Săndoi nu a fost de aceeași părere:

„Am avut și puțin noroc, pentru că am întâlnit o echipă foarte bună. Nu întâmplător probabil că obiectivul lor a fost clasarea în play-off, din câte știu. E o echipă cu mulți jucători de valoare.

Noi am fost disciplinați, am avut noroc la unele faze, iar UTA a avut câteva faze clare. Dar trebuia să mai vină soarele și pe strada noastră, pentru că știți câte ghinioane am avut, câte greșeli s-au făcut împotriva noastră.

Nu! Ca să fie o lege a compensării, trebuie să se mai greșească de vreo 10 ori în favoarea noastră. Nu știu dacă a fost penalty, eram departe”, a transmis Emil Săndoi, vizibil iritat că Ionuț Badea a declarat că „legea compensației” i-a favorizat pe târgovișteni.

Etapa viitoare, deplasarea la Mediaș este incertă pentru Chindia

În etapa ce urmează, Chindia va întâlni Gaz Metan Mediaș, însă problemele grave ale medieșenilor îi pot determina să se retragă din campionat până la disputarea partidei:

„Nu știu ce se întâmplă dacă se retrage Mediaș, se dau toate meciurile de până acum cu 3-0? Păcat că se întâmplă așa ceva. Eu cred că sunt echipe care au susținere financiare și care și-au făcut lot bun și în Liga 2, dar păcat că se întâmplă pentru că probabil nu s-a gestionat bine situația în campionatele trecute.

Când te întinzi mai mult decât ți-e plapuma, riști să ai probleme. Și eu mi-aș fi dorit la Chindia să fi păstrați toți jucătorii de sezonul trecut, cu care ne-am bătut la play-off. Campionatul ăsta e mai puternic. Probabil că nu ne-am fi bătut la play-off, dar probabil am fi avut mai multe puncte.

Conducere a stabilit o strategie, probabil nu avem resurse financiare ca să aducem mai mulți jucători ca să avem concurență pe posturi și trebuie să ne descurcăm cu ce avem.

Dar nu trebuie să se procedeze de maniera în care s-a procedat la alte cluburi care au intrat în colaps”, a declarat Săndoi despre situația de la Gaz Metan.

De ziua sa, Emil Săndoi a primit cadou victoria de pe teren propriu contra UTA Arad (1-0), grație golului marcat de Florea.

„De ziua mea, gândurile mele sunt către meciul următor. Mâine, după antrenament, o să invit băieții la o masă, dar nu să sărbătorim, ci să stăm împreună. Sărbătorim după play-off”, a declarat Emil Săndoi.