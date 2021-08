Neplătit de un an, Cornel Țălnar a fost îndepărtat de la Dinamo! Antrenorul așteaptă un ajutor de la Nicolae Badea

Venit odată cu noii investitori spanioli la echipă, fostul jucător și antrenor al „câinilor” a fost pus pe liber de către boardul DDB.

Motivația deciziei are legătură cu restructările obligatorii pe care trebuie să le facă Dinamo, intrată pentru a doua oară în insolvență în această vară.

„Aceasta a fost una dintre poverile care au apăsat greu pe umerii DDB și despre care am vorbit mai puțin, pentru că nu aveam nici o putere de a schimba lucrurile, din păcate. Însă acum se poate! Din acest moment, în birourile lui Dinamo se va vorbi doar despre competență și atât! La Dinamo nu vor mai exista oamenii nu știm cui, la Dinamo nu se va mai trage chiulul, în funcții nu vor mai exista angajați doar cu numele, însă pe salarii frumușele.

Membrii cotizanți și ceilalți suporteri care ne facem datoria nu vom mai fi obligați să suportăm poveri inutile pe umerii noștri. Dinamo va avea la birouri o structură suplă și eficientă! Restructurarea a început în urmă cu câteva zile și se desfășoară în liniște, conform unuia dintre principiile DDB, pe care ne-am asigurat că îl împărtășește și noua conducere: „fapte, nu vorbe!”, se arată în comunicatul oferit de Peluza Cătălin Hîldan.

Iar cel poreclit „Țânțarul” care ocupa în „Groapă” un post în departamentul de scouting nu este singurul disponibilizat. În situația lui se mai află și Adrian Alexandrescu, șeful de la Realații Internaționale, dar și Radu Birlică, director de marketing al grupării roș-albe. Țălnar nu se împacă însă cu hotărârea luată de fani.

„Deocamdată, nu am primit preavizul, am niște discuții cu domnul Badea. Nu se știe nimic sigur ce se va întâmpla. Cred că dânsul vrea să mă păstreze, logic. Mai am contract încă doi ani cu Dinamo. Și sunt singurul om din club, din istoria lui Dinamo, care nu a primit niciun ban timp de 12 luni, din august 2020 până în august 2021″, a transmis Țălnar prin intermeidul Gazetei.