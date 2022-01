NEWS ALERT | Edi Iordănescu, prezentat oficial la echipa naţională: ,,Mă încearcă un sentiment profund de bucurie”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al primei reprezentative. Tehnicianul este prezentat oficial în acest moment prin intermediul unei conferinţe de presă.

Fostul antrenor al celor de la FCSB preia postul de selecţioner după ce ce Mirel Rădoi şi-a anunţat încheierea mandatului său la finalul lunii noiembrie.

,,Mulţumesc pentru prezenţă. Vreau să mulţumesc şi eu domnului preşedinte pentru încredere. Contează foarte mult pentru mine şi am simţit asta în toate discuţiile pe care le-am purtat. Vreau să-i mulţumesc şi lui Mirel, staffului lui şi lui Cosmin Contra. Au lăsat lucruri foarte bune. Sigur, toţi ne-am fi dorit şi calificări, însă munca lor a fost una bună pentru că au construit un mediu bun. Mă încearcă un sentiment profund de bucurie, de mândrie şi entuziasm. Înseamnă o responsabilitate mare, dar sunt pregătit. Vin cu încredere și cred ca putem construi o echipa care sa ne facă mândri din nou

Sunt mândru de realizările tatălui meu, m-am inspirat de-a lungul timpului din ele. Când am plecat în această meserie am îmbrățișat tot ceea ce înseamnă aceste provocări. După cum mă știți, pun foarte mult preț pe detalii. Pentru mine a fost foarte important să înțeleg toate așteptările. Au fost etape firești pe care le-am parcurs împreună, ajungând la un punct final care mă bucură.

Eu am spus că orice antrenor își dorește să fie prima variantă, eu am fost tot timpul prima variantă la echipele la care am activat. În ceea ce înseamnă echipa națională, eu cred că am demonstrat că am capacitatea să pun în plan secund orice fel de orgoliu, latura financiară aproape că nu a contat, pentru că este și ea importantă pentru orice antrenor. Focusul meu a fost total pentru discuțiile cu domnul Stoichiță și domnul președinte, cu ei am interacționat cel mai mult.”, a declarat Edi Iordănescu la conferinţa de prezentare.

,,Astăzi suntem aici în fața dumneavoastră să-l prezentăm pe noul selecționer al naționalei. Elementele principale care au contat în această decizie au fost disponibilitatea și dorința de a reuși. La acestea se adaugă și experiența de antrenor, spiritul său analitic, cunoașterea la zi a fotbalului românesc dar și un avantaj, că a lucrat aproape cu toți jucătorii pe care îi avem astăzi la nivel de echipă națională. Este un antrenor tânăr, dar cu o experiență foarte mare la nivelul Ligii 1. În ceea ce privește contractul, se întinde pe următoarele două campanii de calificare. Un contract care ne-am dori să se întindă pe următorii doi ani și jumătate.”, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Edi Iordănescu și-a ales staff-ul! Cine va face parte din echipa noului selecționer al României

Potrivit informațiilor Pro Sport, Iordănescu jr. și-a alcătuit staff-ul tehnic de pe banca României. Acesta îi va avea secunzi pe Florin Constantinovici și Alexandru Radu, ultimul menționat fiind omul de încredere al noului selecționer. Totodată, antrenorul cu portarii va fi Leontin Toader, iar preparator fizic va fi Horia Baciu, cel care a lucrat și cu Mirel Rădoi.

Edi Iordănescu a antrenat-o ultima dată pe FCSB. Și-a reziliat contractul cu vicecampioana, la mijlocul lunii noiembrie. A avut un bilanț de 11 partide (8 victorii, 2 egaluri, o înfrângere). De-a lungul carierei, a mai antrenat la Fortuna Brazi, FCM Tg. Mureș, Pandurii, Astra, CFR Cluj, Gaz Metan și ȚSKA Sofia.

Iordănescu Jr. va debuta pe banca echipei naţionale a României în luna martie, când ,,tricolorii” vor disputa două meciuri de pregătire cu Grecia și Israel. În luna iunie, prima reprezentativă va debuta la cea de-a treia ediţie a Ligii Naţiunilor.

Programul meciurilor României în 2022, în Liga Națiunilor:

4 iunie 2022: Muntenegru – ROMÂNIA (ora 21:45)

7 iunie 2022: Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (ora 21:45)

11 iunie 2022: ROMÂNIA – Finlanda (ora 21:45)

14 iunie 2022: ROMÂNIA – Muntenegru (ora 21:45)

23 septembrie 2022: Finlanda – ROMÂNIA (ora 21:45)

26 septembrie 2022: ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina (ora 21:45)