NEWS ALERT | Novak Djokovic a fost reținut! Ultimele detalii din Australia

Continuă coșmarul pentru Novak Djokovic în Australia. După ce s-a dovedit că sârbul ar fi mințit în momentul în care a completat formularul înainte de deplasarea spre Melbourne, acum, Nole a primit o lovitură grea.

Potrivit informațiilor CNN, locul 1 ATP a fost reținut în urmă cu doar câteva momente și așteaptă audierile finale de duminică, în care se va stabili dacă va fi sau nu deportat din Australia. Conform ultimelor date, Djokovic a ajuns la hotelul Park, din Melbourne, acolo unde va sta în detenție alături de alți imigranți. Sârbul urmează să fie interogat de către autorități, iar la finalul discuției va fi reținut.

And just like that – Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y

— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022