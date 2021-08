Nicio speranţă pentru fanii FCSB! Ilie Dumitrescu: „Câți ani ți-ai propus să fii general manager?”

Gigi Becali nu le lasă nicio speranţă fanilor FCSB! Patronul a anunţat că nu va lăsa niciodată un antrenor să conducă echipa în locul lui!

Gigi Becali i-a spus lui Ilie Dumitrescu în ce moment va înceta să mai controleze echipa la FCSB. Pe scurt: niciodată! La Arad, patronul FCSB a stabilit o premieră chiar şi pentru cariera sa de antrenor de la distanţă: trei schimbări simultane în minutul 34.

Becali a intervenit în direct după finalul meciului, iar Ilie Dumitrescu a purtat un dialog revelator cu patronul vicecampioanei.

„Ilie Dumitrescu: Vreau să-i pun o întrebare lui Gigi. Câți ani ți-ai propus să fii general manager?

Gigi Becali: Tu ai spus că am o ambiție. Nu am.

I.D: Dar ce ai? Sau ți-ai propus tu să demonstrezi chestia asta?

G.B: Cui să demonstrez?

I.D: La toată lumea, că poți să faci chestia asta.

G.B: Care toată lumea? Ce treabă am cu voi? Nu mai am treabă.

I.D: Deci vrei să-ți demonstrezi ție, nu?

G.B: Nu, tată. Vreau să câștig bani, nu să demonstrez. Eu nu mi-am propus să demonstrez ceva cuiva, nu mă interesează. Eu am demonstrat deja cu ajutorul lui Dumnezeu. Ce să demonstrez? Eu vreau să-mi protejez banii mei. Nu vreau să ajung ca Negoiță, Borcea, Porumboiu, Copos, care au falimentat. Eu sunt singurul care îmi protejez și nu am intrat în faliment. Fac cum am făcut până acum.

I.D: Dar n-ai răspuns. Cât timp mai mergi pe conceptul ăsta?

G.B: Până când am fotbal și până când mă duc la sicriu. Eu comand. Banii mei și afacerea mea? Ați înțeles?

I.D: Eu am înțeles.

G.B: Până pun mâna pe sicriu și mă bagă în pământ. După aceea iau nepoții, ginerii, fetele. Până mor eu, toată lumea e sub comanda mea, execută ceea ce zic. Pentru că fac așa și mi-e bine că fac așa, am și bani, am familie frumoasă, am liniște, n-am stresul falimentului, asta pentru că comand bine eu.

I.D: Pentru mine e subiect închis.

G.B: Dacă așa vreau să fac eu și nu interzice legea? Este interzis? Interzice regulamentul? Să mă depuncteze! Ce mai vreți, mă, băieți? Nu mai are rost să discutăm. V-a spus și Todoran. Voi, în loc să discutați despre fotbal, vă interesează cine face schimbările. Bine, mă, le fac eu. Care e problema voastră?” – a fost discuţia de la Digi Sport.

Gigi Becali a preluat Steaua în 2003. Cu actualul patron, FCSB a câştigat cinci titluri în Liga 1 şi de trei ori Cupa României. Două Supercupe şi mai multe participări de succes în cupele europene (semifinală de Cupa UEFA în 2006) întregesc rezultatele roş-albaştrilor în era Becali.

FCSB a câştigat ultimul titlu de campioană în 2015.