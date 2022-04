Nick Kyrgios, amenințat cu moartea! – Tenismenul a făcut totul public

Nick Kyrgios a fost eliminat în semifinalele turneului de la Houston, de Reilly Opelka. A fost nemulțumit din nou de arbitraj și l-a tras la răspundere pe arbitru.

Australianul de 26 de ani susţine că a fost ameninţat cu moartea şi a arătat dovada. Kyrgios a postat o captură de ecran în care cineva în transmite un mesaj clar.

Arbitrul partidei a fost contestat de Nick Kyrgios, când acesta nu a văzut un out al lui Reilly Opelka.

,,Ce vrei să spui, că nu știi de acolo? De unde ar trebui să-l vezi? A fost aut, frate! El câștigă punctul când mingea a fost afară. Ce faceți de fapt aici?”, a fost prima reacție a lui Kyrgios.

,,Dacă a fost aut, atunci l-am ratat„, a replicat arbitrul.

,,Ei bine, felicitări!„, a reacționat din nou Kyrgios.

După ce a pierdut și game-ul, Kyrgios și-a continuat ofensiva la adresa arbitrului: ”De voi depinde, băieți, să revedeți punctul. Eu nu mă pot opri în mijlocul unui punct.”

,,Te cred acum, am făcut o greșeală”, a recunoscut apoi arbitrul.

,,Crezi că a fost o greșeală costisitoare?„, a conchis Kyrgios.

Nick Kyrgios și-a exprimat nemulțumirile despre arbitrii și pe rețelele sociale.

,,Haha, din nou… cade peste mine. Arbitrii par să facă aceste greșeli puțin prea des. Mulți jucători au părut nemulțumiți. Mai multe pedeapse? Potențial noi arbitri?„, a transmis acesta.

Haha again… falls all on me. Umpires seem to make these mistakes a little too often. A lot of players seemed dissatisfied with the performance of them this week in Houston. More punishment? Potentially new umpires? Semi final, ‘I missed it nick’ on clay 5-5 in the second set 😂 https://t.co/twdrC5Npwv

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) April 9, 2022