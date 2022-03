Nick Kyrgios, prima provocare a lui Rafael Nadal la Indian Wells. Ce a declarat Nadal despre temutul adversar

Rafael Nadal și Nick Kyrgios se vor întâlni în sferturile de la Indian Wells. Rafael Nadal se așteaptă la o partidă grea, australianul fiind în mare formă.

Nadal ajunge la 18 victorii din 18 meciuri odată cu succesul cu Reilly Opelka, din optimile Indian Wells.

Triplu învingător la Indian Wells (2007, 2009, 2013), Rafa țintește al 4-lea turneu al anului și al 37-lea Masters din carieră, ceea ce ar însemna egalarea recordului all-time al lui Djokovic. Până acolo, însă, are o misiune teribil de grea în fața imprevizibilului Nick Kyrgios.

His best start to a season yet 💪

With his win over Opelka, Rafael Nadal becomes the second player to start a season 18-0 since 1990 🔥 @RafaelNadal | @BNPPARIBASOPEN | #IndianWells pic.twitter.com/m7r9ItDY11

— ATP Tour (@atptour) March 16, 2022