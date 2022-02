Nicolae Badea reacționează după ultimele evenimente de la Dinamo! Ce spune despre îndepărtarea lui Mureșan

Nicolae Badea (73 de ani) a vorbit despre situația actuală a grupării din Ștefan cel Mare și a oferit informații despre Adunarea Generală care urmează să aibă loc zilele următoare!

Situația critică în care se află Dinamo i-a făcut pe acționarii clubului să ia în calcul o întâlnire de urgență, pentru a se lua mai multe decizii în cadrul clubului. Întrebat despre ședința care ar fi trebuit să aibă loc astăzi cu toți membrii AGA, Nicolae Badea a oferit ultimele informații despre acest eveniment, dar și despre plecarea lui Iuliu Mureșan, considerat principalul responsabil pentru parcursul de coșmar al „câinilor”, de către suporterii dinamoviști.

„Azi nu are cum, dar urmează să fie convocată. (n.r. despre Iuliu Mureșan) Nu știu dacă a plecat. Habar nu am. N-am vorbit cu dumnealui. Nu se poate stabili un înlocuitor. Adunarea Generală are o procedură, are un convocator. Trebuie să fie prezenți acționarii, pentru că administratorul special este numit de Adunarea Generală.

(n.r. dacă se pot lua decizii și fără Pablo Cortacero) Păi, așa a fost și numit. Se fac două convocări. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima convocare, în același convocator se anunță și următoarea dată a Adunării Generale. Administratorul judiciar poate prelua și atribuțiile administratorului special. Dar până la decizia Adunării Generale nu-l împiedică nimeni pe domnul Mureșan să-și desfășoare activitatea la club.

(n.r. dacă s-a greșit odată cu demiterea lui Rednic) Nu știu, așa cum a spus și domnul Mureșan, eu nu pot să fiu decât cel mult un consultant. Vă amințiți, nu? Așa cum am spus, n-am fost parte nici la îndepărtarea lui Mircea Rednic. Nu că n-am fost parte, dar nici măcar n-am știut. Am aflat de la dumneavoastră.

N-au de făcut nimic decât să joace, să încerce să obțină niște puncte. Când și de unde e cam greu de spus, după cum s-au desfășurat lucrurile de la începutul campionatului. Dacă scădem cele șase puncte din primele trei etape, ale lui Dario Bonetti, mai rămân șase.

După cum bine știți, în formula după care funcționează Dinamo acum, responsabilitatea este a administratorului special și a administratorului judiciar, iar ca instituție operațională este Comitetul Creditorilor, unde Asociația Peluza Cătălin Hîldan Dinamo este președinte.”, a spus Badea, potrivit GSP.ro.