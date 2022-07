Nicolae Dică a anunțat când va încasa salariul la FCSB: „A fost decizia mea!” – Condițiile impuse pentru tehnicianul român!

Nicolae Dică a revenit pe banca FCSB-ului. Acesta a vorbit despre condițiile în care va primi salariul, clarificând astfel situația.

Mai exact, Dică a afirmat că prima condiție pentru a primi bani de la Gigi Becali este calificarea în grupele Conference League. Cea de-a doua bornă este câștigarea campionatului. Iată ce a spus tehnicianul.

„Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani, când vin la obiective, iar nu e bine!”

„Iau salariul dacă intrăm în Europa și dacă voi câștiga campionatul. Salariul se ia la obiectiv. Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani, când vin la obiective, iar nu e bine.

Nu vreau să mai comentez, a fost decizia mea, important este ca ceea am discutat cu patronul echipei să fie ok în continuare. Am încredere în ceea ce pot să fac eu la o echipă. Mulți mi-au spus că sunt nebun că am venit în această perioadă”, a declarat Nicolae Dică, în cadrul unei conferințe de presă.

FCSB o întâlnește pe Dunajska Streda în turul 3 din Conference League. Partidele tur-retur vor avea loc pe 3 și 11 august.