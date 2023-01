Nicolae Dică a spus care este marele regret al carierei: „Era important pentru echipă”

Fără echipă din ziua de 1 decembrie, când a demisionat de la FCSB, Nicolae Dică a spus care este marele regret al carierei.

„Îmi pare rău că nu am reuşit să ne calificăm în finala Cupei UEFA, în 2006”, recunoaște Nicolae Dică

Sezonul 2005/2006 al fost cel mai bun al echipelor românești în cupele europene după decembrie 1989. Rapid și Steaua s-au confruntat în sferturile Cupei UEFA.

Echipa roș-albastră s-a calificat mai departe fără victorie, beneficiind de golul marcat în deplasare. A fost 1-1 în Giulești (au marcat Viorel Moldovan în minutul 50, respectiv, Bănel Nicoliță 5) și 0-0 în returul de pe Arena Națională.

În penultimul act, Steaua a întâlnit echipa engleză Middlesbrough. După 1-0 la București, roș-albaștrii au avut 2-0 în retur, după golurile marcate de Dică (16) și Dorin Goian (24). Însă echipa gazdă a marcat de 4 ori și s-a calificat în ultimu act, unde a fost distrusă de Sevilla (0-4).

„E cel mai mare regret din cariera mea, îmi pare rău că nu am reuşit să ne calificăm în finala Cupei UEFA, în 2006, chiar dacă eu n-aş fi jucat, pentru că urma să fiu suspendat.

Era important pentru echipă, e cel mai mare regret al meu, am fost la mâna noastră, am fost la câteva minute de acea calificare, am avut 3-0 la general.

Fac o comparaţie cu finala Cupei Mondiale. Argentina, când conducea cu 2-0, schimbă Di Maria cu Acuna, care, în ultimii ani, a jucat pe postul de fundaş stânga. Această schimbare s-a făcut pentru a închide apărarea în zona respectivă, dar tot au luat două goluri argentinienii.

Aşa a făcut şi Olăroiu în Anglia. A schimbat mijlocaşii de bandă cu fundaşi laterali pentru a închide jocul cât mai bine. Chiar nu ai de unde şti cum este mai bine, care este cea mai bună metodă. Bine este doar atunci când faci o schimbare şi ai un rezultat pozitiv”, a spus Dică, potrivit Orange Sport.