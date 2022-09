Nicolae Dică a vorbit despre plecarea lui Dan Petrescu de la CFR: ”Îți aduce în club 6-7 milioane de euro îl dai afară?”

Dan Petrescu nu traversează cea mai bună perioadă la CFR. Înainte de meciul cu Universitatea Craiova, Dică a susținut o conferință de presă. El a vorbit despre o posibilă plecare a lui Dan Petrescu de la CFR.

”Nici el nu are rezultate slabe. El a calificat echipa în Conference, dar cred că acolo e vorba că este de multă vreme la club. Eu am venit de o lună și jumătate, am calificat echipa. Am făcut performanță, am reușit alături de staff, de conducere și de jucători să ne calificăm în grupe după 5 ani.

Un om care vine și califică echipa și îți aduce în club 6-7 milioane de euro îl dai afară? Tu dacă ai o afacere l-ai da afară? Este clar că în fotbal, dacă o echipă nu are rezultate, antrenorul plătește. Dacă nu mai există încredere, e clar că ne strângem mâna. Dar nu vreau să comentez ce se întâmplă la alte echipe”, a spus Dică.