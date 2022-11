Nicolae Dică are încredere în echipa națională: „A doua repriză ne dă speranță. E punctul meu de vedere, acom voi spuneți ce vreți!”

Nicolae Dică a comentat rezultatul obținut de România în fața Sloveniei (1-2). Fostul antrenor de la FCSB a vorbit despre jocul „tricolorilor”.

Mai exact, Dică crede că repriza secundă din meciul jucat pe Cluj Arena reprezintă un punct de referință pentru viitorul echipei naționale. Iată ce a spus tehnicianul.

„Prima repriză a fost foarte slabă. Adversarul ne-a pus probleme, n-au reșit să ieșim din cel pressing cu doi atacanți, n-am reușit să avem posesie. Defensiv am avut probleme, au avut și alte ocazii de a marca. În afară de ce le-a spus Edi la pauză, a făcut și un lucru bun și s-a văzut. A venit cu un mijlocaș central între fundașii centrali și am făcut superioritate 3 contra 2 pentru a ieși din acel pressing. Am reușit să le punem probleme, să dăm gol, cu o execuție foarte frumoasă a lui Drăguș.

A doua repriză ne dă speranță. E punctul meu de vedere, acom voi spuneți ce vreți. Vreau să spun și de jucători. Am avut mulți tineri, o medie de vârstă de vreo 23-24 de ani. În a doua repriză, la fel, jucători tineri introduși. Asta ar trebui să ne bucure puțin. Trebuie să fie chemați în continuare dacă au evoluții bune la cluburi. Rău e că începem să jucăm de la 2-0 pentru adversar. De ce nu jucăm de la 0-0?”, a declarat Nicolae Dică, pentru Orange Sport.