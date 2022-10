Nicolae Dică, concluzia serii după 0-5 cu Silkeborg: „Nu trebuia să las titularii acasă!”

FCSB a mai bifat un rezultat rușinos în europa în această seară. Danezii de la Silkeborg au învins trupa lui Nicolae Dică cu 5-0.

Tehnicianul român a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus Dică.

„Merităm să fim criticați!”

„Am făcut o partidă foarte slabă, am început foarte prost jocul. În minutul 7 era 2-0, pe niște greșeli imense. N-am arătat bine în această seară. Este clar că atunci când echipa joacă slab, antrenorul este cel care greșește. Trebuie să înțelegem, chiar dacă au jucat jucători foarte tineri, mă așteptam la mai mult de la ei. Aveau șansa să joace în Europa. Am pregătit meciul cum le-am pregătit pe cele cu West Ham și Anderlecht, știam că întâlnim o echipă bună. Din păcate, le-am oferit prea multe șanse celor de la Silkeborg și asta ne-a costat.

Mă gândeam, spre finalul jocului, că poate nu trebuia să-i las pe toți acasă, dar e un risc pe care mi l-am asumat. După ce ne-am calificat, am spus că vrem să urcăm în clasament în campionat. Merităm să fim criticați. Atunci când câștigăm, oamenii ne laudă. Acum e normal să ne critice lumea, mai ales pe mine. Am pierdut cu Lazio 5-1, cu Sporting 5-1, dar erau echipe foarte mari. Astăzi am făcut o partidă foarte slabă.

Ne așteaptă o partidă grea la Ploiești, apoi returul cu Silkeborg. Eu nu prea dorm, îmi fac o grămadă de gânduri, de analize. Asta este viața de antrenor, când m-am apucat de această meserie știam ce mă așteaptă. De când am venit la Steaua (n.r. – FCSB) a fost greu.

Suntem pe ultimul loc după acest joc, dar mai avem trei jocuri de disputat. Vom vedea câte puncte vom acumula după următoarele jocuri. Trebuie să-i încurajez, sunt tineri, unii joacă pentru prima oară în Europa. Nu putem să-i distrugem pe jucători, eu sunt genul de antrenor care încurajează jucătorii”, a declarat Nicolae Dică, pentru Pro TV.