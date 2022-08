Nicolae Dică, cu nervii la pământ după 2-2 cu Hermannstadt: „Voiam să fac trei schimbări din minutul 30!”

FCSB a remizat seara trecută contra celor de la Hermannstadt (2-2). „Roș-Albaștrii” au fost conduși de 2 ori, iar sibienii puteau pleca cu toate cele 3 puncte dacă Edjouma nu egala în minutul 90+2.

Nicolae Dică, tehnicianul FCSB-ului, a fost extrem de supărat din cauza prestației elevilor săi. Iată ce a declarat antrenorul bucureștenilor.

„Voiam să fac trei schimbări din minutul 30, m-a oprit Vio!”

„Am făcut o partidă foarte slabă, nu mă așteptam, pentru că, imediat după jocul cu Viking, le-am atras atenția că ne așteaptă o partidă foarte grea, că trebuie să ne concentrăm pe campionat.

Din păcate, nu am reușit să-i fac să înțeleagă că e un adversar care ne poate pune probleme. Și așa a fost.

Voiam să fac trei schimbări din minutul 30, m-a oprit Vio (n.r.: secundul Viorel Tănase) și mi-a spus: ‘stai calm’. Am zis că fac la pauză, dar la pauză trebuia să schimb vreo 7-8. I-am schimbat pe cei 4, pentru a aduce un plus în atac, pentru că nu puneam probleme, nu am pus presiune, fără ocazii, nu făcusem nimic.

Dar din păcate, nici în a doua repriză nu am jucat bine”, a declarat Nicolae Dică, după remzia cu Hermannstadt.

„Asta mă interesează!”

„Nu are importanță cine marchează, dar îmi doresc mai mult. Problema noastră este că primim goluri, deși avem ocazii. Trebuie să fim în careu sută la sută.

Nu fac acum o analiză a unui jucător, mă interesează analiza ca echipă, apoi o fac cu fiecare jucător și le-o spun lor în vestiar. Nimeni nu a mai avut acea agresivitate. De când am venit eu, am mai avut-o, le-am și cerut-o înainte de joc, dar a fost de foarte puține ori și uite că nu am câștigat.

Când nu dai sută la sută, nu ai cum să câștigi. Dacă ai echipamentul frumos și vine lumea la stadion, nu câștigi”, a spus Nicolae Dică.

„Trebuia să avem mai multe puncte până acum!”

„Mie nu îmi place să mă plâng, dar nu e ușor să joci joi seară, să stai noaptea pe drum și să ajungi acasă dimineața, la 6, iar a doua zi să ai joc. Dar chiar și așa, trebuia să câștigi jocul de azi, pentru că azi au fost jucători care au evoluat mai puțin cu Viking.

Crezi că e așa ușor, într-o lună, cu vreo 10 jucărtori noi, să îi schimbi de la meci la meci? Dar nu îmi place să mă plâng, am încredere în ceea ce fac, s-a dovedit că, atunci când fac ceea ce pregătesc, lucrurile au ieșit cum trebuie. (…)

E clar că trebuia să avem mai multe puncte până acum, dacă dorim campionatul”, a mai spus tehnicianul FCSB-ului.

După 6 etape disputate, FCSB ocupă locul 13 cu doar 7 puncte.