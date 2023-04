Nicolae Dică, dezamăgit de înfrângerea suferită de CS Mioveni în duelul cu Universitatea Cluj: ”Atât am putut”

Echipa Universitatea Cluj a învins luni, pe teren propriu, scor 1-0, echipa CS Mioveni, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Superligii.

Nicolae Dică, antrenorul CS Mioveni, a declarat că echipa sa nu mai are șanse să își păstreze locul în prima ligă după acest eșec.

De asemenea, tehnicianul a mărturisit că nu își poate explica regresul echipei, care a avut un parcurs bun în iarnă, după ce a ajuns pe banca tehnică a grupării.

Mai mult decât atât, Dică a lăsat de înțeles că nu va continua la echipă în caz de retrogradare.

”Am pierdut și acest joc, pe o greșeală mare, asta este. E păcat că nu am avut mai mult curaj. Asta este, am încercat, am fost aproape când am început play-out-ul. Se pare că atât am putut în acest moment.

Unde era riscul? În iarnă, când am venit, aveam nouă puncte, nimeni nu ne dădea șanse să ne salvăm. Am reușit niște rezultate la început, apoi, în play-out, totul s-a schimbat.

Chiar nu am o explicație, încerc să-mi dau seama despre ce e vorba. Nu regret, îmi place să muncesc, o fac cu pasiune, știam când am venit că e foarte greu”, a declarat Nicolae Dică.

”Nu vreau să vorbesc acum despre ce se va întâmpla în viitor, e la cald. Nu știu ce voi face. Îmi doresc să rămân în prima ligă, voi vedea dacă voi avea oferte”, a mai spus Nicolae Dică.