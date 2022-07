Nicolae Dică este noul antrenor al FCSB! „Va avea libertate 15 meciuri”, a spus Gigi Becali

FCSB are un nou antrenor după demisia lui Toni Petrea. Nicolae Dică pregătește, deja, echipa și, conform spuselor patronului Gigi Becali, va avea libertate 15 meciuri.

Nicolae Dică va avea libertate 15 meciuri, garantează Gigi Becali

FCSB este prima echipă din Superligă care și-a schimbat antrenorul. Toni Petrea a demisionat după eșecul în fața Rapidului, 0-2 în etapa a 2-a, locul lui fiind luat de Nicolae Dică.

„El a spus că vrea bani la performanţă. Vrea mai multă libertate, îi dau mai multă libertate. O să îi dau libertate în tur, să fie pe primul loc la mare diferenţă. Nu pot să îi pun obiectiv calificarea. Vorbim de viitor. Înseamnă următorul an.

De calificarea în grupele Conference League depinde viitorul clubului. Dacă nu ne calificăm, încep să mă retrag în mare parte. Este un meci decisiv, iar dacă trecem de acest meci, mai sunt şi alte meciuri decisive.

Eu nu mai concep. Nu mai dau milioanele. Cred că am mai multă înţelepciune. Dai banii tăi, 30.000 de euro, lui Tănase. Păi sunt nebun? Da, îi dau dacă produce. Nu se va mai întâmpla să dau 3-4 milioane de euro pe an”, a declarat patronul Gigi Becali.

„Nicolae Dică face schimbările. Dacă văd că nu merge…”, susține Gigi Becali

Gigi Becali își ia angajamentul că nu va mai face schimbările la echipă. „Dică mi-a spus că vede altfel. Am discutat în mare. I-am spus că va avea libertate 15 meciuri.

El face schimbările, nu mai fac eu. Dacă văd că nu merge… Mi-a spus să îl las câteva meciuri, să îşi impună filosofia.

Şi aşa nu mai am mult. E posibil să nu mă retrag, dar din ce văd… Oamenii din fotbal mă ştiu pătimaş. Numai că, nu mai sunt aşa… Hai să spunem că nu s-a stins, că fotbalul e frumos. Dar sunt prea mulţi bani, 4-5 milioane de euro. E o nebunie”, a mai spus Becali.

Patronul FCSB susține că a savurat gluma lui Mihai Rotaru și a declarat că nu va mai critica jucătorii, în condițiile în care urmează meciuri foarte importante.

„Mihai Rotaru a făcut o glumă bună. Sunt prieten bun cu el. Ne-am certat atunci, poate am greşit şi eu. E un om de calitate. Zice că a luat 100.000 de euro, dar eu am scăpat de unul. Trebuie să îi dea banii lui Vînă. Aşa i-am dat 100.000 de euro şi am scăpat.

Florin Tănase este un om de mare calitate. Nu ai cum să te superi pe el. Pentru Olaru nu au mai dat niciun semn de viaţă. Nu mai vreau să critic pentru că avem nişte meciuri de foc. Joi şi apoi cu FC U Craiova”, a mai precizat patronul FCSB.

Gigi Becali vrea ca FCSB să aibă, la finalul turului, 3 p avans față de CFR Cluj şi Craiova

Gigi Becali a precizat și cum au evoluat lucrurile în ceea ce privește demisia lui Toni Petrea. „M-a sunat noaptea, mi-a spus că vrea să plece. I-am spus să vorbim a doua zi.

Mi-a spus că nu ştie ce să mai facă. A renunţat pentru binele echipei. Avem cel mai cuminte lot, ce militărie trebuie să coboare?

I-am spus lui Meme Stoica să vorbească cu Tavi Popescu. Să fie smerit, nu să înceapă el la 19 ani să facă una sau alta.

Deci, în turul acesta vorbim despre ce va fi. Dacă e pe primul loc la trei puncte faţă de CFR Cluj şi Craiova… cu tot respectul pentur celelalte echipe, nu mă interesează. Eu cu ei am treabă”, a spus Gigi Becali.