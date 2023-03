Nicolae Dică îl evita pe Marco Dulca pe vremea când juca pentru FCSB: ”I-am bătut la ușă”

Marco Dulca a vorbit despre perioada când a jucat pentru FCSB, jumătate de sezon, sub comanda lui Nicolae Dică, actualul antrenor al echipei CS Mioveni.

Fotbalistul Chindiei a spus că ar fi vrut să discute mai mult cu tehnicianul, având în vedere că au colaborat și la echipa națională.

De asemenea, Dulca a declarat că nu a primit explicații concrete de la Dică.

”Sincer, aș fi dorit să fi vorbit mai mult cu mine pentru că am și lucrat la echipa națională împreună. Chiar îmi doream să fie cineva din club să mă susțină când eram schimbat la pauză, măcar să îmi spună un argument.

Într-o zi i-am bătut la ușa când am văzut că nimeni nu vine la mine să îmi dea o explicație. Am avut o discuție cu el înainte de un meci când am văzut că nu sunt lot.

A fost ok, dar nu am primit o explicație concretă”, a spus Marco Dulca, în cadrul podcastului ”Victory Extra Time”.