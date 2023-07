Nicolae Dică își critică jucătorii după 3-4 cu “U” Cluj-Napoca: „Primim goluri foarte ușor! Trebuie să ne trezim rapid”

FC U Craiova 1948 a fost învinsă pe teren propriu cu 3-4 de “U” Cluj-Napoca și rămâne fără punct după 3 etape din Superligă.

„Primim goluri foarte ușor! Trebuie să ne trezim rapid”, a răbufnit Nicolae Dică

Echipa gazdă a condus cu 2-1 și 3-2, dar până la urmă formația pregătită de Anton Petrea a plecat în Ardeal cu toate punctele.

Instalat la FC U Craiova 1948 după prima etapă, antrenorul Nicolae Dică nu și-a asuns dezamăgirea la finalul partidei. „Prima repriză a fost una în care am dominat. Îmi doresc ca jucătorii să aibă mai multe realizări. La primul lor șut pe poartă am primit gol.

În repriza a doua am intrat bine în joc. La 3-2 am transmis să fim agresivi, compacți. Din păcate, am pierdut jocul. Am avut o atitudine ok, dar vreau mai mult. Vreau mai multă reacție, după pierderea mingii.

Ofensiv, marcăm. Trebuie să acționăm ca o echipă. Nu am reușit să luăm nici măcar un punct. Primim goluri foarte ușor.

Am primit goluri foarte ușor. Trebuie să ne gândim ce avem de făcut pe viitor. Chițu a marcat două goluri, nu e rolul lui acolo, dar a reușit să marcheze. Trebuie să ne trezim rapid. Important e să analizăm ce am făcut greșit, ce am făcut bine”, a spus Dică, la finalul meciului.